Mediat bullgare publikojnë pamje nga zjarrvënia përpara Ambasadës së Bullgarisë në Shkup
Portali bullgar "Bgnes" publikoi një video të djegies së automjeteve të parkuara para Ambasadës Bullgare në Shkup këtë pasdite.
Në video shihet një burrë që mban një qese plastike nga e cila nxjerr një shishe plastike, derdh lëng mbi makina, pas së cilës shihen flakë të mëdha dhe ai largohet. Videoja ngrin disa herë pikërisht kur sulmuesi i supozuar e ka vënë flakën lëngut dhe ato momente nuk janë regjistruar.
“BGNES” shkruan gjithashtu se në atë moment “policia nuk bëri asgjë”, duke iu referuar sigurisë zyrtare përpara Ambasadës dhe postës së rojes ku janë në detyrë oficerët e policisë.
Për më tepër, portali vëren se përballë Ambasadës bullgare ndodhet “një nga departamentet rajonale të zjarrfikësve”, dhe teksti akuzon zjarrfikësit se nuk kanë mbërritur shpejt në vendin e ngjarjes.
“Një ekip zjarrfikësish mbërriti në vendngjarje vetëm pasi diplomatët tanë shuan personalisht flakët e makinave të djegura”, shkruan “BGNES”./Telegrafi/