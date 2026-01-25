Britania do të ketë superforcën e vet 'FBI' për të trajtuar hetimet e krimeve të mëdha
Do të krijohet një "FBI britanike" për të luftuar krimin më të rëndë dhe për të ndihmuar forcat lokale të policisë të përqendrohen në trajtimin e veprave të përditshme.
Shërbimi Kombëtar i Policisë (NPS) do të krijohet në Angli dhe Uells për të trajtuar krime të tilla si terrorizmi, mashtrimi dhe krimi i organizuar që nuk kufizohen nga zonat, transmeton Telegrafi.
Sekretarja e brendshme Shabana Mahmood do të thotë se NPS do të tërheqë "talente të klasit botëror" dhe do të përdorë teknologji "të teknologjisë më të fundit" - megjithëse nuk është zbuluar një datë fillimi.
NPS do të jetë përgjegjëse për blerjen e teknologjisë dhe pajisjeve të reja për të gjitha forcat - dhe do të përfshijë një shpërndarje mbarëkombëtare të teknologjisë së njohjes së fytyrës, e cila ka parë policinë metropolitane të Londrës të arrestojë më shumë se 1,700 të dyshuar në dy vjet.
Gjithashtu do të bashkojë Agjencinë Kombëtare të Krimit, policimin kundër terrorizmit, njësitë rajonale të krimit të organizuar, helikopterët e policisë dhe policimin kombëtar rrugor nën një organizatë të vetme.
Aktualisht, forca të ndryshme janë përgjegjëse për ato seksione të policimit kombëtar.
Një komisioner kombëtar i policisë do të emërohet për të udhëhequr NPS-në, duke e bërë atë oficerin më të lartë të policisë në vend.
Sekretarja e Brendshme tha: "Modeli aktual i policimit është ndërtuar për një shekull tjetër. Disa forcave lokale u mungojnë aftësitë ose burimet që u nevojiten për të luftuar krimin kompleks modern, siç janë mashtrimi, abuzimi i fëmijëve në internet ose bandat e krimit të organizuar”.
"Ne do të krijojmë një Shërbim të ri Kombëtar të Policisë - të quajtur 'FBI britanike' - duke përdorur talente të nivelit botëror dhe teknologji të përparuar për të gjurmuar dhe kapur kriminelë të rrezikshëm. Duke vepruar kështu, forcat lokale do të jenë në gjendje të kalojnë më shumë kohë duke luftuar krimin në komunitetet e tyre", shtoi ajo.
jë nga qëllimet kryesore është të rritet aftësia e 43 forcave lokale për të kaluar më shumë kohë duke luftuar krimin në komunitetet e tyre, siç janë vjedhja në dyqane, trafiku i drogës, vjedhja e telefonave dhe sjellja antisociale.
Ministria e Brendshme tha se NPS do të sigurohet që opinioni të marrë të njëjtin shërbim nga policia, pavarësisht se ku jeton.
Forca e re do të vendosë gjithashtu standarde profesionale dhe kërkesa trajnimi për policimin, në mënyrë që çdo oficer në vend t'i nënshtrohet të njëjtave standarde. /Telegrafi/