Bozhinovska: Energjia diellore është një nga shtyllat kryesore të tranzicionit energjetik të Maqedonisë
Ministrja e Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale Sanja Bozhinovska mbajti fjalim në ngjarjen “Dita diellore – energjia e pastër në praktikë”, organizuar nga Agjencia për inovacion dhe zhvillim shkencor – teknologjik dhe sipërmarrësi – INOVA, me rastin e 26 janarit – Ditës ndërkombëtare të energjisë së pastër.
Në fjalimin e saj, ministrja Bozhinovska theksoi se festimi i Ditës ndërkombëtare të energjisë së pastër është një kujtesë e fuqishme për përgjegjësinë e përbashkët, por edhe e mundësisë strategjike që vendi ka në procesin e tranzicionit energjetik drejt një sistemi energjetik të qëndrueshëm, të besueshëm dhe modern.
"Energjia diellore tani është një nga shtyllat më të rëndësishme të tranzicionit kombëtar energjetik. Maqedonia ka një potencial serioz diellor dhe orientimi ynë i qartë strategjik është ta shfrytëzojmë atë në maksimum – përmes një kuadri rregullator të qëndrueshëm, mbështetjes së investimeve dhe rolit aktiv të shtetit”, theksoi Bozhinovska.
Ajo theksoi se gjatë vitit të kaluar është shënuar rritje e konsiderueshme e kapaciteteve fotovoltaike, si rezultat i rritjes së interesit si nga investitorët ashtu edhe nga qytetarët, gjë që konfirmon besimin në energjinë diellore si një zgjidhje me kosto efektive dhe të qëndrueshme.
Ministrja theksoi se ministria nuk është vetëm një rregullator, por një nxitës aktiv i proceseve, me fokus në investimet shtetërore në kapacitetet diellore, sistemet e ruajtjes së energjisë dhe planifikimin strategjik të dekarbonizimit.
Në fjalim u theksua gjithashtu rëndësina e partneritetit me sektorin privat, komunitetin akademik dhe qytetarët si një parakusht i domosdoshëm për një tranzicion të suksesshëm dhe të barabartë energjetik.