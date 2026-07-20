Bosi meksikan i drogës "El Mayo" dënohet me burgim të përjetshëm në gjykatën federale amerikane
Bosi meksikan i drogës, Ismael Zambada García, i njohur si "El Mayo", u dënua në një gjykatë federale amerikane të hënën me burgim të përjetshëm, pas një marrëveshjeje për pranim fajësie vitin e kaluar në të cilën ai pranoi transportimin e sasive të mëdha të kokainës dhe substancave të tjera si udhëheqës i kartelit të dhunshëm Sinaloa.
Zambada është 76 vjeç dhe një nga trafikantët meksikanë të drogës më të profilit të lartë që është dënuar në një gjykatë amerikane që kur udhëheqësi tjetër i Sinaloa-s, Joaquin "El Chapo" Guzman, u dënua me burgim të përjetshëm në vitin 2019. Çështja u zhvillua në gjykatën federale në Brooklyn, New York.
Zambada ndihmoi në bashkëthemelimin dhe drejtimin e kartelit, duke u bërë një nga objektivat më të kërkuar nga agjencitë e inteligjencës dhe zbatimit të ligjit të SHBA-së për dekada të tëra, transmeton Telegrafi.
Ai nënshkroi një marrëveshje për pranim fajësie gushtin e kaluar, duke pranuar akuzat duke përfshirë komplot, shantazh dhe vazhdim të sipërmarrjes kriminale, pasi departamenti i drejtësisë i SHBA-së tha se nuk do të kërkonte dënimin me vdekje. Gjykata gjithashtu urdhëroi që ai të humbiste 15 miliardë dollarë nga fitimet e tregtisë së drogës si pjesë e dënimit të tij.
Si një nga bashkëthemeluesit e kartelit Sinaloa, El Mayo është një nga trafikantët më të mëdhenj të drogës në historinë e luftës së drogës SHBA-Meksikë. Ai u akuzua për trafikimin e ton kokaine, marihuane, heroine dhe, në vitet e fundit, fentanil në SHBA dhe pjesë të tjera të botës.
Prokurorët gjithashtu e akuzuan atë si një nga udhëheqësit e një organizate të dhunshme që çoi në korrupsion midis politikanëve meksikanë, zyrtarëve ushtarakë dhe agjentëve të zbatimit të ligjit.
Zambada, i cili ka kaluar gati dy vjet brenda një burgu federal në Bruklin, u fut në sallën e gjyqit duke çaluar, ai mbante veshur një veshje burgu ngjyrë bezhë dhe kishte flokë të bardhë dhe mjekër.
Para dënimit të tij, Zambada lexoi një letër publike, duke thënë se merrte përgjegjësinë për krimet e tij dhe duke bërë thirrje për t'i dhënë fund dhunës që ka pllakosur Meksikën për dekada gjatë konfliktit të nxitur nga droga.
“Nuk shkova në gjyq sepse nuk doja ta mohoja të vërtetën”, lexoi Zambada me zë të lartë në gjykatë, duke shtuar se “dhuna duhet të marrë fund” dhe duke i kërkuar brezit të ardhshëm të trafikantëve të drogës “të zgjedhin një rrugë tjetër”.
Ndërsa El Chapo njihet më mirë si fytyra e kartelit Sinaloa, El Mayo i moshuar konsiderohej si udhëheqësi i pakapshëm, prapa skenave që drejtonte operacionet, me një profil të ulët dhe pak paraqitje publike.
Arrestimi i El Mayo në SHBA në vitin 2024 erdhi si një surprizë. Gjatë një operacioni misterioz, ai dihej se ishte rrahur dhe rrëmbyer nga një nga djemtë e El Chapo, Joaquín Guzmán Lopez, dhe u transportua me aeroplan përtej kufirit amerikan në New Mexico, ku u arrestua nga agjentë federalë amerikanë.
Mbetet e panjohur nëse agjencitë amerikane ndihmuan në lehtësimin e operacionit ndërkufitar të rrëmbimit që çoi në arrestimin e tij. Guzmán Lopez u deklarua fajtor në një rast rrëmbimi në fund të vitit të kaluar dhe është bërë një dëshmitar bashkëpunues për departamentin e drejtësisë të SHBA-së.
Arrestimi i El Mayo çoi në një ndarje të kartelit Sinaloa, me El Mayo-n djali dhe djemtë e El Chapos që udhëheqin fraksione të ndryshme, në një betejë të ashpër të brendshme të kartelit për territor që ka shkatërruar pjesë të Meksikës.
Dënimi i El Mayos vjen në një kohë të tensionuar në marrëdhëniet SHBA-Meksikë, pasi administrata Trump ka përshkallëzuar presionin e saj mbi qeverinë meksikane për të goditur më ashpër grupet kriminale.
Vitin e kaluar, administrata Trump e shpalli kartelin Sinaloa si një grup terrorist dhe ka kërcënuar me ndërhyrje ushtarake amerikane për të sulmuar kartelin dhe organizatat e tjera të trafikimit të drogës.
Gjyqtari i distriktit amerikan Brian Cogan, i cili kryesoi gjithashtu gjyqin e El Chapos, ka qenë duke dëgjuar çështjen në New York.
Cogan pranoi se seanca e dënimit ishte "anti-kulminante" për shkak të marrëveshjes së pranimit të fajësisë. Të gjitha palët e përfshira e kuptuan se Zambada do ta kalonte pjesën tjetër të jetës së tij në burg, tha gjykatësi.
Frank Perez, një avokat për El Mayo, kishte thënë në një dosje gjyqësore më 6 korrik se klienti i tij ishte plotësisht i vetëdijshëm se do të merrte një dënim të përjetshëm kur të vendoste të pranonte përgjegjësinë për krimet e tij. Perez i kërkoi Cogan t'i rekomandonte Byrosë së Burgjeve të SHBA-së që klienti i tij, si shtatëdhjetëvjeçar, të vendoset në një strukturë ku ai do të merrte kujdes të përshtatshëm mjekësor.
Prokurorët e zyrës së prokurorit të SHBA-së në Bruklin thanë se burgjet e sugjeruara nga Perez mund të mos jenë të pajisura për të trajtuar shqetësimet e sigurisë të paraqitura nga Zambada, duke përfshirë mundësinë që ai të vazhdojë të drejtojë aktivitetet e kartelit nga pas hekurave. /Telegrafi/