Borë, akull dhe të ftohtë ekstrem - Amerika po përgatitet për një stuhi dimërore që mund të jetë historike
Një stuhi e fuqishme dimërore pritet të përhapë reshje të dendura bore dhe akulli në një pjesë të madhe të Shteteve të Bashkuara gjatë ditëve në vazhdim.
Temperaturat jashtëzakonisht të ulëta pritet ta përkeqësojnë stuhinë dhe të rrisin rrezikun që ajo paraqet.
Stuhia do të shtrihet për qindra kilometra, duke sjellë rreziqe të ndryshme për zonat e prekura, ndërsa pritet të vazhdojë nga e premtja deri në fillim të javës së ardhshme.
Në Dallas, “temperatura e dukshme” – që llogarit ndikimin e erës për të treguar sa ftohtë ndjehet jashtë – mund të jetë deri 40 gradë më e ulët se dita e enjte.
Priten 15 deri në 30 centimetra borë në një zonë të gjerë, nga fushat jugore deri në pjesën e Mesme dhe verilindore të Atlantikut, me reshje lokale edhe më të mëdha, shkruan cnn.
Në disa vende, bora mund të bjerë me shpejtësi deri në 2,5 centimetra në orë. Ftohtësia që shoqëron stuhinë do të përshpejtojë akumulimin e borës dhe akullit në rrugë, duke vështirësuar pastrimin dhe duke rritur shqetësimin për ata që mund të mbeten pa ngrohje në rast të ndërprerjes së energjisë elektrike.
Në të paktën 14 shtete amerikane dhe në Distriktin e Kolumbias është shpallur gjendje e emergjencës për shkak të motit të ashpër, ndërsa kompanitë kryesore ajrore paralajmërojnë udhëtarët për ndryshime të papritura dhe anulime të fluturimeve.
Autoritetet meteorologjike dhe qendrat e emergjencës kanë dhënë paralajmërime dhe këshilla për stuhitë e dimrit, akullin dhe temperaturat e rënda, që do të prekin zona nga pjesët jugore të Malet Shkëmbore deri në bregdetin e Mesëm të Atlantikut dhe New England – duke prekur më shumë se 200 milionë njerëz. /Telegrafi/