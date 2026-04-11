Bordi i Paqes përballet me krizë financiare, vetëm tre shtete kanë paguar shumën e premtuar
Bordi i Paqes i udhëhequr nga Donald Trump ka marrë vetëm një pjesë të vogël të 17 miliardë dollarëve të premtuar për Gazën, gjë që po e pengon presidentin amerikan të vazhdojë zbatimin e planit të tij për të ardhmen e Rripit të shkatërruar palestinez.
Dhjetë ditë para se sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit ta shtynin rajonin në luftë, ai kishte organizuar në Uashington një konferencë ku shtetet arabe të Gjirit premtuan miliarda dollarë për administrimin dhe rindërtimin e Gazës pas dy vjetësh shkatërrimi nga Izraeli.
Plani parashikon rindërtim të gjerë të Rripit të Gazës pas çarmatosjes së grupit militant palestinez Hamas, sulmet e të cilit ndaj Izraelit e nxitën luftën në Gaza, si dhe pas tërheqjes së trupave izraelite.
Fondet e premtuara janë menduar gjithashtu për të financuar aktivitetet e Komitetit të ri Kombëtar për Administrimin e Gazës (NCAG), një grup teknokratësh palestinezë të mbështetur nga SHBA, i cili do të duhej të merrte kontrollin e Gazës nga Hamasi.
“Komiteti për paqe” në një deklaratë të premten, pas publikimit të raportit të Reuters, ka mohuar problemet me financimin.
“Komiteti për paqe është një organizatë e vogël ekzekutive që siguron fonde sipas nevojës. Nuk ka kufizime në financim. Deri më tani, të gjitha kërkesat për financim janë përmbushur menjëherë dhe plotësisht”, thuhet në deklaratë.
Një nga burimet, një person me njohuri të drejtpërdrejta për punën e Komitetit për Paqe, tha se nga dhjetë shtetet që kishin premtuar fonde, vetëm tre - Emiratet e Bashkuara Arabe, Maroku dhe vetë SHBA - kanë bërë pagesa reale.
Sipas tij, deri tani janë mbledhur më pak se një miliard dollarë, pa dhënë detaje të tjera. Lufta me Iranin “ka ndikuar në gjithçka”, duke përkeqësuar problemet e mëparshme të financimit.
Ai shtoi se NCAG nuk mund të hyjë në Gaza për shkak të problemeve si me financimin ashtu edhe me sigurinë. Edhe pas marrëveshjes së armëpushimit në tetor të kaluar, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 700 persona në Gaza, ndërsa sulmet e militantëve kanë vrarë, sipas Izraelit, katër ushtarë të tij.
Një tjetër burim, një zyrtar palestinez i njohur me situatën, tha se komiteti u ka bërë të ditur Hamasit dhe fraksioneve të tjera palestineze se NCAG nuk mund të hyjë në Gaza për shkak të mungesës së fondeve.
“Aktualisht nuk ka para të disponueshme”, tha burimi, duke cituar të dërguarin e komitetit, Nickolaj Mladenov, i cili ua ka komunikuar këtë grupimeve palestineze.
Hamasi ka deklaruar më herët se është i gatshëm t’ia dorëzojë administrimin NCAG-së.
Rindërtimi i Gazës, ku rreth katër të pestat e ndërtesave janë shkatërruar gjatë dy viteve bombardimesh izraelite, vlerësohet nga institucionet globale në rreth 70 miliardë dollarë. /Telegrafi/