BMW X5 e re kushton mbi 95,000 dollarë me çdo opsion
BMW X5 i vitit 2027 është një ndryshim rrënjësor për SUV-in e dashur. Është më i madh se më parë dhe merr një dizajn krejtësisht të ri brenda dhe jashtë.
Çmimi fillon nga 73,450 dollarë për X5 40 xDrive të vitit 2027, dhe konfiguruesi tani është aktiv, kështu që ne ndërtuam versionin më të shtrenjtë - dhe është i kushtueshëm, transmeton Telegrafi.
X5 40 xDrive i vitit 2027 që u ndërtua kushton 95,400 dollarë menjëherë, duke përfshirë tarifën e destinacionit prej 1,350 dollarësh.
Kjo ju jep një motor me gjashtë cilindra në linjë me turbo 3.0 litra me 394 kuaj fuqi.
Duke filluar nga pamja e jashtme, këto ishin opsionet më të shtrenjta që mund të gjendeshin:
Paketa M Sport Professional — 4,550 dollarë
Ngjyra Tanzanite Blue II Metallic — 1,950 dollarë
Fellne 23 inç me goma verore — 1,000 dollarë
Paketa M Sport Professional shton më shumë përmirësime. Ju merrni pajisjen Shadowline, frenat M Sport, pezullimin Adaptiv M dhe fellnet 22 inç (të cilat më pas u përmirësuan në 23 inç).
Në pjesën e brendshme, gjithashtu ka shumë:
BMW Individual Merino lëkurë Vintage Coffee — 3,100 dollarë
Paketa luksoze — 3,100 dollarë
Paketa e klimës — 2,800 dollarë
Paketa e teknologjisë — 1,450 dollarë
Paketa luksoze hap xhamin e pasagjerit dhe dyert automatike. Paketa e klimës shton ulëset me ngrohje dhe të ventiluara, ulëse të përparme masazhuese dhe kontroll klime me katër zona.
Ju mund të merrni një sistem audio Bowers and Wilkins dhe perde manuale të dritareve të pasme si pjesë e paketës së teknologjisë.
Në frontin e sigurisë, ka disa opsione specifike nga të cilat mund të zgjidhni - asnjëra prej tyre nuk është aq e kushtueshme:
Paketa profesionale e ndihmës për drejtimin — 2,500 dollarë
Paketa e ndihmës për parkimin — 750 dollarë
Hitch për rimorkion — 750 dollarë
Paketa e Ndihmës për Parkimin përfshin monitorimin e pamjes përreth, ndërsa Paketa Profesionale e Ndihmës për Drejtimin shton ndihmë pjesërisht të automatizuar për shoferin.
Lidhësi i rimorkios në dispozicion rezulton në humbjen e funksionalitetit të hapjes me shkelm të këmbëve të derës së pasme pa duar.
Të gjitha këto opsione e çojnë çmimin e X5 në mbi 95,000 dollarë. Kjo nuk përfshin një numër të vogël aksesorësh të instaluar nga shitësi ose një plan të plotë mirëmbajtjeje, gjë që mund ta çojë çmimin përfundimtar të kërkuar në mbi 100,000 dollarë.
Pritet që versionet hibride dhe elektrike plug-in të kushtojnë edhe më shumë. /Telegrafi/