Blenderi po dobësohet? Ja pse një topth flete alumini mund ta kthejë në formë
Në pamje të parë duket si edhe një marifet pa kuptim nga interneti, ai që njerëzit e shpërndajnë sepse tingëllon interesant, por rrallëkush e provon vërtet. Por këtë herë, gjëja është pak më ndryshe
Së fundmi, gjithnjë e më shumë njerëz te ne po fusin një topth të vogël flete alumini në blender, jo nga mërzia, por nga nevoja. Blenderi nis të “ngecë”, të bluajë më dobët, të lërë copa që më parë nuk i linte. Mendimi i parë është se thikat janë topitur. Në shumicën e rasteve, nuk janë.
Problemi është shumë më banal dhe shumë më i shpeshtë: një shtresë papastërtie e fortë që grumbullohet aty ku nuk arrini dot me sfungjer.
Nuk janë thikat problemi, por ajo që është ngjitur në to
Blenderi nuk “dobësohet” pse është i vjetër, por sepse shumica e njerëzve nuk e pastrojnë kurrë siç duhet. Në fund, rreth bazës së thikave, mblidhen mbetje ushqimi, gurëzime dhe yndyrë. Me kohë, kjo forcohet dhe nis të krijojë rezistencë.
Dhe atëherë keni përshtypjen se pajisja nuk ka më fuqi.
Topthi i fletës së aluminit në këtë histori nuk shërben për t’i “mprehur” thikat, siç mendojnë shumë. Ai krijon fërkim teksa rrotullohet dhe në fakt i thyen shtresat që e pengojnë punën. Kur kjo pastrohet, blenderi sillet sikur është sërish i ri.
Kaq është e gjithë filozofia. S’ka magji: vetëm fizikë dhe pak mirëmbajtje e lënë pas dore, transmeton Telegrafi.
Si bëhet kjo, pa e dëmtuar blenderin
Ky është një marifet i thjeshtë, por nëse e bëni gabim, mund të shkaktoni më shumë dëm sesa dobi.
Së pari bëni një topth të vogël e të fortë nga fleta e aluminit. Nuk duhet të ketë “bishta” dhe as cepa të mprehtë që mund të kapen.
Futet në blender, por këtu shumica bëjnë gabimin kryesor: nuk guxon të bëhet në të thatë. Gjithmonë hidhni ujë, sepse ai mbron edhe motorin, edhe enën plastike nga fërkimi i panevojshëm.
Mbylleni blenderin dhe lëreni të punojë 10 deri në 20 sekonda. Kjo mjafton që topthi ta bëjë punën. Pastaj nxirreni fletën dhe lani enën normalisht.
Nëse shihni se ka ende shtresa, mund ta përsëritni edhe një herë, por s’ka nevojë ta teproni.
Ka kufij ky marifet dhe duhet t’i dini
Kjo nuk është zgjidhje “magjike” për çdo defekt. Nëse thikat janë vërtet të dëmtuara ose të thyera, s’ka marifet që i rregullon. Në atë rast, riparimi është e vetmja zgjidhje reale.
Po ashtu, madhësia e topthit ka rëndësi. Nëse është shumë i madh, mund ta bllokojë rrotullimin dhe të krijojë problem që nuk e kishit para se të nisnit “ta rregullonit”. Edhe një gjë që njerëzit e injorojnë: çdo pajisje ka udhëzuesin e vet. Nuk është ide e keqe ta hapni të paktën një herë, para se të fusni metal në një pajisje që punon me rrotullime të larta.
Në fund, ky është një nga ato marifete që në fakt kanë kuptim, por vetëm nëse përdoren si duhet. Blenderi nuk kërkon shumë, vetëm të mos e lini pas dore, ndërsa punon çdo ditë për ju. /Telegrafi/