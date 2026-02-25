Bill Gates u kërkon falje stafit të fondacionit për lidhjet me Jeffrey Epstein
Bill Gates i kërkoi falje stafit të fondacionit të tij për lidhjet e tij me Jeffrey Epstein dhe pranoi dy afera jashtëmartesore, por deklaroi se nuk kishte marrë pjesë në krimet e të dënuarit për abuzim seksual.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, Gates, bashkëthemeluesi i Microsoft dhe filantropi miliarder, tha se ishte një "gabim i madh të kalonte kohë me Epstein" dhe të sillte drejtuesit e Fondacionit Gates në takime me Epstein.
"U kërkoj falje njerëzve të tjerë që janë tërhequr nga kjo për shkak të gabimit që bëra", citohet të ketë thënë Gates.
Marrëdhënia e Gates me Epstein është shqyrtuar në mënyrë të shtuar kohët e fundit për shkak të publikimit nga departamenti i drejtësisë të dosjeve që përfshinin email-e që Epstein i shkruante vetes në të cilat ai pretendonte se Gates kishte kontraktuar një infeksion seksualisht të transmetueshëm dhe kërkonte antibiotikë për t'ia dhënë fshehurazi gruas së tij të atëhershme, Melinda.
Gates e ka mohuar këtë akuzë.
Dosjet gjithashtu përmbanin imazhe të Gates me gra, fytyrat e të cilave ishin “mbuluar”.
Ai i tha një salle të një bashkie se Epstein i kishte kërkuar të bënte fotot me asistentët e tij.
“Për të qenë i qartë, unë nuk kam kaluar kurrë kohë me viktimat, gratë përreth tij”, tha Gates, fondacioni i të cilit është një nga filantropitë kryesore globale të shëndetit në botë.
Megjithatë, marrëdhënia e burrave ishte padyshim “e kundërta e vlerave të Fondacionit dhe qëllimeve të Fondacionit”, tha ai.
“Dhe puna jonë është shumë e ndjeshme ndaj reputacionit. Dua të them, njerëzit mund të zgjedhin të punojnë me ne ose jo”.
Një zëdhënës i fondacionit ka treguar se miliarderi mban takime dy herë në vit dhe “foli sinqerisht, duke iu drejtuar disa pyetjeve në detaje dhe mori përgjegjësinë për veprimet e tij”. /Telegrafi/