Bernardo Silva merr një vendim përfundimtar
Mesfushori portugez Bernardo Silva ka vendosur të largohet nga Manchester City në fund të këtij sezoni.
Tashmë, mbetet për t’u parë se cili do të jetë destinacioni i radhës në karrierën e tij profesionale.
E ardhmja e Bernardo Silvës duket se do të jetë larg “Etihad Stadium”.
Sipas gazetarit të njohur Fabrizio Romano, lojtari është i vendosur të mbyllë kapitullin e tij te klubi anglez sapo t’i përfundojë kontrata aktuale, duke i dhënë fund një etape jashtëzakonisht të suksesshme në Ligën Premier.
Edhe pse vazhdon të ketë një rol të rëndësishëm në planet e Pep Guardiolës me 33 paraqitje zyrtare këtë sezon, portugezi beson se ka ardhur momenti i duhur për të kërkuar sfida të reja, teksa i afrohet fazës përfundimtare të karrierës së tij.
Javët e fundit, emri i tij është lidhur me disa klube të mëdha evropiane.
Mes tyre spikat Barcelona, e cila për shkak të situatës ende të ndjeshme financiare, mund të jetë e interesuar të sigurojë shërbimet e një lojtari të këtij niveli pa paguar tarifë transferimi.
Po ashtu, Benfica dhe disa klube të Serie A po monitorojnë nga afër situatën e tij.
I formuar pikërisht te Benfica, Bernardo Silva kaloi më pas te Monaco, para se në janar të vitit 2017 të transferohej te Man City.
Me fanellën e “Qytetarëve”, ai ka regjistruar plot 440 ndeshje zyrtare, duke shënuar 73 gola dhe dhënë 78 asistime.
Pa dyshim, Bernardo Silva konsiderohet një nga futbollistët më të rëndësishëm në historinë e afërt të Manchester Cityt dhe largimi i tij do të shënojë fundin e një epoke.