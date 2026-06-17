Bentley prezanton koleksionin e edicioneve speciale
Kompania britanike e veturave luksoze, Bentley Motors ka prezantuar një koleksion të ri edicionesh speciale, të krijuara për klientët që kërkojnë modele më ekskluzive dhe më të rralla.
Seria e parë do të jetë e kufizuar në vetëm 100 ekzemplarë, duke e bërë secilin automjet një model të veçantë për koleksionistët dhe adhuruesit e markës.
Modelet janë punuar nga divizioni i personalizimit Mulliner, i cili merret me krijimin e versioneve më luksoze dhe të personalizuara të automjeteve Bentley. Këto versione dallohen për materiale premium, detaje unike në kabinë dhe elemente dizajni që nuk gjenden në modelet standarde.
Bentley në të kaluarën ka krijuar disa seri të kufizuara me nga 100 njësi, të cilat kanë pasur lidhje me historinë e markës dhe trashëgiminë e saj, duke përfshirë versione speciale të modeleve si Continental GT dhe Mulsanne.
Me këtë koleksion të ri, marka britanike synon të forcojë pozicionin e saj në segmentin e automjeteve ultra-luksoze, ku ekskluziviteti dhe rrallësia e modelit luajnë një rol po aq të rëndësishëm sa performanca.
Çdo ekzemplar i serisë së kufizuar pritet të ketë karakteristika të veçanta vizuale dhe pajisje të personalizuara, duke iu drejtuar blerësve që kërkojnë një automjet unik dhe me vlerë koleksionimi. /Telegrafi/