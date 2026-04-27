Kanë kaluar disa muaj që nga përfundimi i Big Brother VIP Kosova 4.

E që nga ajo kohë, ish-banorët kanë qenë të angazhuar duke punuar në projekte të reja, ndonëse në heshtje.

Në një postim në rrjete sociale, Benita Zena ka bërë një paralajmërim për fansat.

"Diçka e madhe po vjen e çka e kuptoni shumë shpejt", ka shkruar ajo.

Ish-konkurrentja është shfaqur në studion e producentit Rzon, me të cilin duket se po e realizon edhe projektin.

Se çfarë po përgatit e me çka po vjen, mbetet për t'u parë në ditët në vijim.

Kënga e saj "Bugatti" ndërkohë u rikthye në hit gjatë Big Brother-it. /Telegrafi/

