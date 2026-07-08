Bekë Berisha dhe Burim Ramadani marrin mandatin e deputetit, pas tërheqjes së Gjinit dhe Haradinajt
Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit, dy kandidatë të Aleancës kanë siguruar ulëset e deputetëve pas tërheqjes së Ardian Gjinit dhe Daut Haradinajt nga pranimi i mandatit.
Në vend të Ardian Gjinit, mandatin e deputetit do ta marrë Bekë Berisha, i cili në listën e kandidatëve të Aleancës ka qenë i pesti për nga numri i votave.
Berisha ka marrë gjithsej 22 mijë e 443 vota nga qytetarët në zgjedhjet e 7 qershorit.
Ndërsa në vend të Daut Haradinajt, ulësen në Kuvend do ta marrë Burim Ramadani, i cili ka qenë kandidati i radhës me numrin më të lartë të votave në listën e këtij subjekti.
Ramadani ka marrë 20 mijë e 101 vota.
Në listën e kandidatëve të AAK-së, rezultatet kryesore të votave ishin:
Ardian Gjini – 44 mijë e 781 vota
Ramush Haradinaj – 40 mijë e 581 vota
Daut Haradinaj – 31 mijë e 48 vota
Besnik Tahiri – 27 mijë e 275 vota
Bekë Berisha – 22 mijë e 443 vota
Burim Ramadani – 20 mijë e 101 vota
Me këto ndryshime, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të përfaqësohet me shtatë deputetë në legjislaturën e re të Kuvendit të Kosovës. /Telegrafi/