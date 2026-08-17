Mustafa: PDK nuk do të heshtë karshi bllokadës së Kurtit
Deputeti i PDK-së Arben Mustafa ka kritikuar kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, duke kërkuar nga ai që të paraqitet në Kuvendin e Kosovës dhe t’i hapë rrugë konstituimit të institucioneve.
Mustafa tha se prej disa ditësh po e presin Kurtin para Zyrës së Kryeministrit për t’i përcjellë një mesazh të qartë.
“Ka disa ditë që presim z. Kurti para Zyrës së Kryeministrit për të përcjellë një mesazh të qartë që ai të vijë në Kuvend. Aty ku e ka vendin si deputet i betuar i Kuvendit të Kosovës dhe t’i hapë rrugë konstituimit të Kuvendit dhe t’i heqë dorë nga bllokada që po i bën shtetit dhe institucioneve të vendit”, tha Mustafa.
Sipas tij, Kurti po shmang kontaktet me deputetët dhe duhet të jetë i pranishëm në Kuvend.
“Po i shmanget kontaktit me deputetë. Nuk ka nevojë me shmang kontaktet me ne. Ne dëshirojmë që të përcjellim mesazhin që ai e ka vendin në Kuvend . Jo edhe në Zyrën e Kryeministrit”, u shpreh ai.
Mustafa theksoi se, sipas tij, Kurti nuk mund të ushtrojë njëkohësisht funksionin e deputetit dhe atë të kryeministrit.
“Në Kosovë nuk mund të jesh edhe deputet edhe kryeministër. Kryeministri i ka detyrat e veta, edhe deputetët i kanë detyrat e veta. Kurti është betuar si deputet i Kuvendit të Kosovës dhe Kuvendi i Kosovës ka për detyrë ta mbikëqyrë Qeverinë”, deklaroi Mustafa.
Ai akuzoi Kurtin se po vepron përtej normave juridike dhe se po vazhdon të ushtrojë detyrën e kryeministrit pa mandat të ri.
“Ajo që po bën Kurti në vazhdimësi, po shohim një tendencë për të operuar përtej normave juridike në Kosovë”, tha Mustafa.
Në fund, ai tha se qytetarët po përballen me vështirësi të shumta, ndërsa sipas tij, Kurti po vazhdon ta ushtrojë pushtetin dhe të marrë vendime pavarësisht situatës institucionale.
“Albin Kurti po e ushtron detyrën pa e pasur atë të drejtë. Dhe sigurisht kjo situatë nuk po i pengon atij personalisht. Albin Kurti nuk ka vuajtur në këtë periudhë, e ka shfrytëzuar pushtetin në vazhdimësi dhe ka tentuar të marrë vendime”, përfundoi Mustafa.
Mustafa deklaroi se ditëve në vijim PDK-ja do të drejtohet tek institucionet e drejtësisë për vendimet që qeveria po i merr në këtë kohë.
“Ne kemi një aktvendim të qartë të Gjykatës Kushtetuese, i cili përcakton se brenda afatit prej 30 ditësh duhet të përfundojë konstituimi i Kuvendit pas certifikimit të zgjedhjeve. Nuk mund të kërkojmë sërish interpretim, kur Gjykata është shprehur një herë. Kurti po kërkon kohë”, tha Mustafa./Tv Dukagjini
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