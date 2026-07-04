Begaj: Partneritet i fortë Shqipëri–SHBA mbi vlera të përbashkëta
Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, ka uruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rastin e 250-vjetorit të Pavarësisë.
Në një postim në Facebook, Begaj i ka përcjellë urimet Presidentit Donald Trump dhe popullit amerikan, duke theksuar rëndësinë e marrëdhënieve mes dy vendeve.
“Në 250-vjetorin e Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i përcjell urimet më të përzemërta Presidentit Donald Trump dhe popullit amerikan,” ka shkruar Begaj.
Ai ka vlerësuar gjithashtu partneritetin mes Shqipërisë dhe SHBA-së, duke e cilësuar atë si të ndërtuar mbi vlera të përbashkëta si liria, demokracia, paqja dhe prosperiteti.
“Shqipëria vlerëson thellësisht miqësinë e qëndrueshme dhe partneritetin strategjik me SHBA-në,” ka shtuar ai, duke theksuar edhe mirënjohjen për mbështetjen amerikane gjatë viteve të fundit.
“Gëzuar 4 Korrikun USA!”, ka përfunduar Presidenti Begaj mesazhin e tij. /Telegrafi/