BE: Projekti në Zvërnec do të respektojë standardet mjedisore evropiane
Komisionerja e Zgjerimit e Bashkimit Evropian, Marta Kos deklaroi sot se Shqipëria ka garantuar se projekti turistik prej më shumë se 1,4 miliardë eurosh, i lidhur me Jared Kushner, do të përmbushë standardet mjedisore të BE-së, sipas “Euronews”.
Sipas Kos, qeveria shqiptare e ka siguruar Komisionin Evropian se do të kryhet një vlerësim i plotë i ndikimit në mjedis dhe se do të respektohen të gjitha rregullat evropiane për mbrojtjen e natyrës.
Shqipëria konsiderohet aktualisht një nga vendet më të avancuara në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, e renditur menjëherë pas Malit të Zi sa i përket progresit të negociatave.
Megjithatë, për t’u bërë pjesë e bllokut evropian, vendi duhet të harmonizojë legjislacionin e tij me atë të BE-së përfshirë fushën e mbrojtjes së mjedisit.
Projekti luksoz turistik me vlerë mbi 1,4 miliardë euro ka shkaktuar protesta në Shqipëri gjatë javëve të fundit, pasi parashikohet të prekë një zonë të mbrojtur ekologjike në bregdetin e Adriatikut.
Javën e kaluar, zëdhënësi i Komisionit Evropian për zgjerimin, Guillaume Mercier, paralajmëroi se autoritetet shqiptare duhet të veprojnë pa vonesë për të shmangur çdo rrezik për procesin e anëtarësimit në BE.
Këto komente shkaktuan reagime në Tiranë, pasi u interpretuan si një paragjykim i rezultatit të vlerësimit mjedisor që ende nuk ka përfunduar.
Në deklaratën e saj, Kos mbajti një ton më pajtues, duke theksuar se e drejta për të protestuar është një liri themelore si për vendet anëtare të BE-së ashtu edhe për ato që synojnë anëtarësimin.
Ajo shtoi se procesi i anëtarësimit është ligjërisht dhe politikisht detyrues dhe i nënshtrohet monitorimit të vazhdueshëm, duke ofruar garanci të forta se natyra dhe mjedisi në Shqipëri do të mbrohen në përputhje me standardet evropiane.
Komisioni Evropian kishte ngritur më herët shqetësime për ndryshimet ligjore të miratuara në shkurt 2025, të cilat parashikojnë përjashtime të veçanta për investimet me vlerë mbi 50 milionë euro. Në këtë kategori përfshihet edhe projekti i mbështetur nga kompania “Affinity Partners”, e cila ka marrë akses të veçantë nga autoritetet shqiptare.
Sipas Kos, investimet e huaja janë të rëndësishme si për vendet kandidate ashtu edhe për shtetet anëtare të BE-së, por ajo nënvizoi se për Brukselin ka rëndësi që ato të realizohen në përputhje të plotë me legjislacionin evropian./ATSH