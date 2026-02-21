Bayern Munich ka shënuar fitore në shtëpi ndaj Eintracht Frankfurtit.

Skuadra bavarezze arkëtoi pikët e plota falë një fitore 3-2, por që e dominuan në tërë kohën.

Pavlovic pas 16 minutave lojë shënoi nga distanca për ta zhbllokuar epërsinë.

Ndërsa, ishte Harry Kane që dyfishoi epërsinë pas asistimit të Stanisic (20’).

Anglezi pastaj u përkujdes edhe për golin e fitores pas bashkëpunimit me Joshua Kimmich (68’).

Franfurt tentoi të këndellet duke shënuar fillimisht përmes Burkardt nga pika e bardhë (77’).

Kurse, Kalimuendo shënoi golin e fundit të takimit pasi përfitoi nga një gabim në mbrojtje (86’).

Bayerni kësisoj mbetet lider me 60 pikë ndërsa Frankfurt zë pozitën e shtatë me 23 sosh./Telegrafi

