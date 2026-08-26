Bastisje në rrethinë të Strumicës, gjendet drogë - ndalohen dy persona
MPB Maqedoni njofton se dje (25.08.2026), në orën 17:00, në fsh. Bansko, rrethina e Strumicës, nëpunës policorë të SPB Strumicë i privuan nga liria E.N. (21) dhe Xh.M. (29), të dy nga fsh. Bansko.
"Gjatë bastisjes në shtëpinë e E.N., të realizuar me urdhër gjykate, janë gjetur paketime me marihuanë dhe një kërcell i bimës së kanabisit".
"Ndërkaq, gjatë kontrollit të Xh.M., i cili është hasur në shtëpinë e E.N., është gjetur marihuanë. Për rastin është njoftuar prokurori publik i Prokurorisë Themelore Publike - Strumicë, ndërsa pas dokumentimit të rastit do të paraqitet kallëzim përkatës", thonë nga MPB.
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