ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një basketbollist egjiptian i vuri aftësitë e tij në provën përfundimtare duke thyer dy rekorde botërore Guinness, përfshirë një të mbajtur nga një lojtar i Harlem Globetrotter.

Alie Wessam, 21 vjeç, shkoi në palestër për të thyer rekordet për gjuajtjen më të largët me topin e basketbollit dhe gjuajtjen më të largët me topin e basketbollit mbrapsht brenda të njëjtës ditë.

Ai arriti të thyente rekordin e goditjeve me një distancë prej mbi 25 metra dhe goditjen prapa nga një distancë prej 27 metrash.

"Është një ndjesi e jashtëzakonshme. I kam parë Harlem Globetrotters që kur isha fëmijë, kështu që thyerja e një prej rekordeve të tyre është diçka që nuk e kam imagjinuar kurrë se do të ndodhte", tha Wessam. /Telegrafi/

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