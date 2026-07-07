Bashkimi Evropian mbështet mundësi të reja financimi për bizneset
Ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) në Kosovë do të kenë qasje më të lehtë në financim falë zgjerimit të Programit të Garancisë BE–KfW për Ballkanin Perëndimor, I financuar nga Bashkimi Evropian. Programi ka filluar të zbatohet tashmë përmes tetë institucioneve financiare, pas nënshkrimit të marrëveshjeve të reja të bashkëpunimit ndërmjet tyre dhe Fondit Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK).
Si partneri më i madh zhvillimor i Kosovës dhe donatori kryesor i asistencës financiare, Bashkimi Evropian vazhdon të mbështesë zhvillimin e sektorit privat duke përmirësuar qasjen në financa, duke nxitur inovacionin dhe konkurrueshmërinë, si dhe duke krijuar kushte për rritje të qëndrueshme ekonomike dhe gjenerim të vendeve të reja të punës.
Marrëveshjet e reja të bashkëpunimit janë nënshkruar me Bankën Ekonomike, BKT, KEP Trust, KRK, NLB Bank, ProCredit Bank, PriBank dhe Raiffeisen Bank, që mundeson bizneset të kenë mundësi të përfitojnë kredi me kushte më të favorshme për të financuar investimet, zgjeruar aktivitetin e tyre dhe krijuar vende të reja pune. Programi vë theks të veçantë në mbështetjen e bizneseve rurale, grave sipërmarrëse, startup-eve dhe grupeve të tjera të nënpërfaqësuara, duke kontribuar njëkohësisht në uljen e rrezikut të kreditimit për bankat dhe institucionet mikrofinanciare.
Ky program i financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementuar nga KfW, mundëson që FKGK të ofrojë garanci për kreditë e lëshuara nga institucionet financiare pjesëmarrëse, duke ndarë rrezikun e kreditimit dhe duke u mundësuar atyre të financojnë një numër më të madh biznesesh, përfshirë ato që kanë kolateral të kufizuar ose veprojnë në sektorë me nivel më të lartë të rrezikut.
"Bashkimi Evropian është krenar që mbështet zgjerimin e këtij programi të garancive kreditore për bizneset në Kosovë. Duke përmirësuar qasjen në financa për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, veçanërisht për bizneset e udhëhequra nga gratë, startup-et dhe ndërmarrësit që kanë qasje më të kufizuar në financim, ne po ndihmojmë bizneset të investojnë, të zhvillohen dhe të krijojnë vende të reja pune, duke forcuar njëkohësisht sektorin privat të Kosovës," deklaroi Hubert Perr, Udhëheqës i Bashkëpunimit në Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë.
"Zgjerimi i programit në tetë institucione financiare shënon një hap të rëndësishëm në përmirësimin e qasjes në financa për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Kosovë. Së bashku me Bashkimin Evropian dhe Fondin Kosovar për Garanci Kreditore, po mbështesim institucionet financiare që të rrisin kreditimin për bizneset me potencial, duke nxitur sipërmarrjen, inovacionin dhe zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm."theksoi Moritz Reme, Drejtor i zyres KfW në Kosovë dhe Maqedoni të Veriut.
"Zgjerimi i bashkëpunimit me partnerët tanë financiarë krijon mundësi të reja për financimin e ekonomisë reale. Përmes ndarjes së rrezikut me institucionet financiare, ne po mundësojmë rritjen e kreditimit në sektorë dhe segmente me potencial të lartë zhvillimi. Garancitë kreditore mbeten një instrument strategjik për zgjerimin e qasjes në financa, forcimin e besimit në treg dhe mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit privat." theksoi Besnik Berisha, Drejtor menaxhues i Fondit Kosovar për Garanci Kreditore.
Në periudhën në vijim pritet nënshkrimi i marrëveshjeve edhe me institucione tjera, tashmë partnere të FKGK-së, çka do të zgjerojë më tej mbulueshmërinë e programit dhe mundësitë e financimit për bizneset në të gjithë Kosovën.
EU Supports New Financing Opportunities for Businesses
Micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) across Kosovo will benefit from improved access to finance following the expansion of the EU-supported loan guarantee programme for businesses - EU–KfW Western Balkans Guarantee Programme – already started with eight financial institutions through new cooperation agreements signed with the Kosovo Credit Guarantee Fund (KCGF).
As Kosovo's strongest and most reliable partner, and the largest provider of financial assistance, the European Union continues to support the country's private sector by improving access to finance, fostering innovation and competitiveness, and creating opportunities for sustainable growth and job creation.
The new agreements with Banka Ekonomike, BKT, KEP Trust, KRK, NLB Bank, ProCredit Bank, PriBank and Raiffeisen Bank will make it easier for businesses to obtain loans on more favourable terms, enabling them to invest, expand and create jobs. The programme places particular emphasis on supporting rural businesses, women entrepreneurs, startups and other underserved groups, while reducing lending risk for banks and microfinance institutions.
Supported by the European Union and implemented by KfW Development Bank, the programme enables KCGF to provide guarantees for loans issued by participating financial institutions. By sharing lending risk, it allows banks and microfinance institutions to extend credit to a wider range of businesses, including those with limited collateral or operating in higher-risk sectors.
"The European Union is proud to support the expansion of this loan guarantee programme for businesses in Kosovo. By improving access to finance for micro, small and medium-sized enterprises, particularly women-led businesses, startups and underserved entrepreneurs, we are helping businesses invest, grow and create jobs while strengthening Kosovo's private sector," said Hubert Perr, Head of Cooperation at the European Union in Kosovo.
"The expansion of the programme to eight financial institutions is an important milestone in strengthening access to finance for Kosovo's MSMEs. Together with the European Union and the Kosovo Credit Guarantee Fund, we are helping financial institutions increase lending to viable businesses, supporting entrepreneurship, innovation and sustainable economic development." said Moritz Reme, Office Director KfW Kosovo and North Macedonia
"Through this expanded cooperation, we are creating more opportunities to finance the real economy by sharing risk with financial institutions and enabling increased lending in high-potential segments. Guarantees remain a key instrument for fostering trust and expanding access to finance." said Besnik Berisha, Managing Director of the Kosovo Credit Guarantee Fund
- YouTube www.youtube.com