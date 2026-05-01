Barcelona identifikon dy emra për ta përforcuar krahun e majtë të sulmit
Barcelona po punon aktivisht në dy opsione kryesore për pozitën e krahut të majtë, teksa po rritet pasiguria rreth të ardhmes afatgjatë të Marcus Rashfordit.
Sipas Matteo Moretto, prioriteti i Barcelonës tani është të sigurojë një sulmues krahu që mund të luajë në të dy krahët, të ofrojë fleksibilitet taktik dhe të ketë paga më të ulëta sesa Rashfordi.
Klubi heziton ta aktivizojë klauzolën e blerjes së Rashfordit prej 30 milionë eurosh, me shqetësimet financiare dhe strukturën e pagave që po ndikojnë në procesin e vendimmarrjes.
Një nga profilet që po shqyrtohen është Joao Pedro, aktualisht te Chelsea, i cili falë versatilitetit në vijën e sulmit konsiderohet një përputhje e fortë taktike për sistemin e Barcelonës.
Opsioni i dytë është brenda Spanjës, me Barcelonën që po monitoron profile vendore si Ez Abde dhe Jan Virgili, të dy të vlerësuar për driblimet e tyre dhe njohjen me futbollin e La Ligës.
Prospekti i lidhur me Real Madridin, Victor Munoz, po ashtu pëlqehet, por çdo lëvizje për të është e komplikuar për shkak të situatës së tij aktuale./Telegrafi/