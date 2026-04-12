Ballkani pret Gjilanin në derbin e javës, formacionet zyrtare
Ballkani dhe Gjilani takohen në Suharekë në derbin e xhiros së 28-të në Albi Mall Superligë.
Dy skuadrat në këtë takim vijnë nga fitoret në xhirot e fundit dhe synojnë të vazhdojnë me tre pikë.
Ballkani synon tre pikët për të vazhduar ndjekjen ndaj Dritës, derisa Gjilani kërkon tre pikët për ta rikthyer pozitën e tretë në tabelë.
Tanimë dy trajnerët kanë publikuar edhe formacionet zyrtare.
Formacionet zyrtare:
Ballkani: Iljazi, Smajli, Jashanica, Batarelo, Potoku, Ismajlgeci, Diene, Deliu, Giovanni, Serebe, Kryeziu.
Gjilani: Kolaj, Ar. Thaqi,Adili,Krivanjeva, Ibrahimi, Bilali,Morina, Boshnjaku, Basa, Bilalli, Jarovic.
/Telegrafi/
