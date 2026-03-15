Ballkani e demolon Dritën dhe rimerr kreun në Superligë
Ballkani ka fituar derbin e xhiros së 24-të duke e mposhtur Dritën me rezultat të thellë 3-0.
Vetëm pas tre minutave lojë vendasit kaluan në epërsi, me sulmuesin Bleart Tolaj i cili shënoi gol spektakolar për 1-0.
Dominimi i vendasve vazhdoi derisa në minutën e 35-të gjetën golin e dytë me anë të mbrojtësit Arbër Potoku.
Drita krejt çfarë bëri në pjesën e parë ishte një shtyllë e goditur nga Blerim Krasniqi.
Pjesa e dytë nisi më mirë për gjilanasit që krijuan disa raste të mira shënimi, por pa arritur të dërgonin topin në rrjetë.
Në minutën e 79-të suharekasit i dhanë goditjen finale gjilanasve, kur Almir Kryeziu shfrytëzoi një asistim fantastik nga Giovanni Ribeiro dhe shënoi për 3-0.
Me këtë fitore Ballkani rimerr pozitën e parë në tabelë me 42 pikë, sa ka edhe Drita.
Ndeshjen e ardhshme Ballkani e luan në udhëtim te Prishtina e Re, derisa Drita para adhuruesve të vet pret Dukagjinin. /Telegrafi/