Ballkani dhe Ferizaj duan të kthehen te fitoret, formacionet zyrtare
Ballkani takohet me Ferizajn në kuadër të xhiros së 30-të në Albi Mall Superligë.
Dy skuadrat kanë objektiva të ndryshme, me suharekasit që janë në garë për titull dhe ferizajasit në garë për mbijetesë.
Ballkani ka dy ndeshje pa fitore dhe synon që të rikthehet te triumfi,derisa Ferizaj në tre sfidat e fundit ka marrë vetëm një pikë.
Fitorja është ajo që vlen në këtë sfidë dhe dy skuadrat janë gati të luftojnë për tre pikët.
Formacionet zyrtare:
Ballkani: Iljazi, Vokrri, Jashanica, Batarelo, Potoku, Diene, Deliu, Giovanni, Kryeziu,Tolaj, Alidema.
Ferizaj: Jovanovski, Sadriu,Neziri, Sadiki, Turkaj, Avdulli, Ramusa, K. Shabani, Berisha, Richards,Oguns.
/Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate