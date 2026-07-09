Avokati i Popullit vizitoi Burgun e Shutkës, hetohen pretendimet për dhunë ndaj të burgosurve
Avokati i Popullit, Faton Selami, vizitoi sot Institucionin Ndëshkues-Përmirësues – Burgu i Shkupit në Shutkë, ku zhvilloi takime me drejtuesit e institucionit, por edhe me një pjesë të të burgosurve që kanë paraqitur pretendime për përdorim të dhunës gjatë kontrollit të djeshëm.
Nga Zyra e Avokatit të Popullit njoftuan se Selami, së bashku me ekipin e Mekanizmit për Kontroll Civil, u takua me drejtorin e burgut, Boban Utkovski, dhe zëvendësdrejtorin Baki Mustafi, me qëllim marrjen e informacioneve më të detajuara lidhur me kontrollin e kryer nga pjesëtarët e Njësisë së Intervenimit të Policisë së Burgjeve, e cila është nën kompetencë të drejtpërdrejtë të Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve.
Gjatë vizitës, Avokati i Popullit bisedoi drejtpërdrejt edhe me disa nga të burgosurit që ishin objekt i kontrollit.
Fokusi i bisedave ishte mënyra e veprimit të pjesëtarëve të njësisë gjatë kontrollit, përkatësisht nëse janë respektuar procedurat dhe standardet e përcaktuara me aktet përkatëse, si dhe nëse ka pasur tejkalim të kompetencave zyrtare apo përdorim të forcës së tepruar.
Nga Zyra e Avokatit të Popullit bëjnë të ditur se gjatë ditës së sotme ekipi i Mekanizmit për Kontroll Civil do të vazhdojë hetimin e rastit, ndërsa pas përfundimit të verifikimeve, Avokati i Popullit do ta informojë publikun për konstatimet dhe veprimet që do të ndërmerren.