Avokati i familjes Bunjaku: Nuk ka dënim tjetër përveç burgimit të përjetshëm
Avokati i familjes së rreshterit Afrim Bunjaku, Arianit Koci, ka kërkuar dënimin maksimal për të akuzuarit në rastin e sulmit në Banjskë.
“Dënim me burgim të përjetshëm, nuk ka tjetër”, tha Koci gjatë paraqitjes së tij në gjykatë.
Ai shtoi se mungesa e pendesës dhe e distancimit nga akti e rëndon edhe më shumë rastin, raporton BetimipërDrejtësi.
“Po vazhdon të ‘vritet’ familja e Afrim Bunjakut, sepse askush nuk ka kërkuar falje dhe nuk është distancuar nga ky akt”, deklaroi ai.
Ndërkohë, avokatja Besjana Ismajli tha se e mbështet fjalën përfundimtare të prokurorit Naim Abazi, duke kërkuar që të akuzuarit të shpallen fajtorë dhe të dënohen me burgim të përjetshëm.
Ajo theksoi se i dëmtuari Qlirim Shaqiri ka pësuar pasoja të rënda fizike dhe psikike si pasojë e sulmit, duke kërkuar edhe kompensim për trajtimin dhe rehabilitimin e tij.
Avokati Naim Rudari, përfaqësues i palës së dëmtuar Alban Rashiti, tha se fjalën përfundimtare e ka përgatitur me shkrim dhe se e mbështet në tërësi prokurorin e shtetit.
“E mbështesim fjalën e prokurorit të shtetit, i cili në mënyrë kronologjike ka elaboruar të gjitha provat e mundshme, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, për të dëshmuar se këta tre të akuzuar janë përgjegjës në kuadër të një grupi të organizuar”, tha Rudari.
Prokurori Abazi: Vrasja e rreshterit Afrim Bunjaku u atribuohet të gjithë pjesëmarrësve në sulm
(Përditësuar: 10:13) Në fjalën e tij përmbyllëse, prokurori Naim Abazi tha se kjo fazë përmbyllëse e procedurës ka rëndësi të veçantë për rendin juridik, sigurinë publike dhe vetë shtetin e Kosovës.
Ai theksoi se gjatë shqyrtimit gjyqësor janë administruar një numër i madh provash materiale dhe personale, përfshirë video-incizime, dokumente zyrtare dhe dëshmi të dëshmitarëve, të siguruara në përputhje me ligjin.
“Sipas provave, nuk kemi të bëjmë me një incident të izoluar, por me një organizim kriminal me qëllime terroriste për cenimin e rendit kushtetues të Republikës së Kosovës”, deklaroi Abazi.
Prokurori shtoi se pasoja fatale – vrasja e rreshterit Afrim Bunjaku – i atribuohet të gjithë pjesëmarrësve në sulm, raporton “Betimi për Drejtësi”.
“Këto veprime përbëjnë akte të mirëfillta terroriste, që kanë rezultuar me vrasje dhe plagosje të zyrtarëve policorë, si dhe me përdorim të armëve dhe mjeteve të rrezikshme, duke rrezikuar rendin kushtetues”, tha ai.
Sipas tij, edhe nga deklarimet e mëhershme, përfshirë ato të Milan Radoiçiqit, rezulton se qëllimi i grupit ka qenë destabilizimi dhe cenimi i integritetit territorial të Kosovës.
Abazi theksoi se të akuzuarit nuk janë “kalimtarë të rastësishëm”, por anëtarë aktivë të grupit, të cilët janë arrestuar në vendin e ngjarjes.
Gjatë seancës, prokurori po vazhdon elaborimin e veprimeve konkrete të secilit prej të akuzuarve që janë të pranishëm në gjykim. /BetimipërDrejtësi/