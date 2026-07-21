Autostrada kalon mbi shtëpi - lagjja e pazakontë, banorët jetojnë nën urë
Një nga projektet më të pazakonta urbane në Kinë ndodhet në qytetin Guiyang: një urë-autostradë kalon drejtpërdrejt mbi një kompleks me më shumë se dhjetë ndërtesa banimi, duke krijuar një pamje që duket si skenë nga filmat fantastiko-shkencorë.
Bëhet fjalë për Urën Shuikousi (Shuikousi Overpass), e cila u përfundua në vitin 1997. Pas ndërtimit të saj, autoritetet lokale u përballën me mungesë të hapësirës për banesa me kosto të ulët pranë qendrës së qytetit dhe vendosën të shfrytëzonin hapësirën e lirë nën urë për ndërtimin e apartamenteve.
Rreth dy vjet pas përfundimit të urës nisën të ndërtoheshin ndërtesat e para të banimit, kryesisht për projekte strehimi social dhe zhvendosjeje.
Life Under the Highway: China’s Shuikousi Bridge Where Apartments Exist Beneath a Roaring Expressway youtube.com
Me kalimin e kohës, në atë zonë u shtuan edhe ndërtesa të tjera, duke krijuar një lagje të pazakontë ku banorët jetojnë fjalë për fjalë nën një autostradë të ngarkuar.
Zgjidhja i lejoi banorët të jetojnë afër qendrës së qytetit, ku toka është shumë e kufizuar, por solli edhe disa pasoja. Zhurma e vazhdueshme e automjeteve, dridhjet nga trafiku dhe pluhuri i rrugës janë bërë pjesë e përditshmërisë së mijëra banorëve.
Për të ulur shqetësimet, autoritetet më vonë ndaluan kalimin e kamionëve të rëndë mbi urë, gjë që ndihmoi në zvogëlimin e zhurmës dhe dridhjeve. Megjithatë, zona mbetet një nga shembujt më të pazakontë të mënyrës se si qytetet kineze përpiqen të përballojnë mungesën e hapësirës urbane.
Sot, kompleksi nën urën Shuikousi shihet si një shembull ekstrem i planifikimit urban: një kompromis mes nevojës për banesa, mungesës së tokës dhe zhvillimit të shpejtë të qyteteve të mëdha kineze. /Telegrafi/