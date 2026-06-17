Austria e nis me fitore Botërorin, mposht Jordaninë pas një ndeshjeje dramatike
Kombëtarja e Austrisë e ka nisur me tri pikë aventurën në Kupën e Botës 2026, duke triumfuar me rezultat 3-1 ndaj Jordanisë në ndeshjen e parë të Grupit J.
Jordania e nisi takimin pa frikë dhe krijoi rastin e parë të madh që në minutën e dytë, kur Ehsan Haddad përfitoi nga një top i mbetur në zonë, por goditja e tij kaloi shumë pranë shtyllës së djathtë. Në minutën e 17-të, Odeh Al Fakihouri provoi me një goditje të rrezikshme nga distanca, por portieri Alexander Schlager reagoi në mënyrë fantastike.
Austria goditi e para në minutën e 21-të. Romano Schmid kontrolloi në mënyrë perfekte një pasim në hyrje të zonës dhe me një goditje të bukur dërgoi topin në cepin e sipërm të portës për rezultatin 1-0.
Jordania vazhdoi të kërcënonte dhe në minutën e 22-të Ali Olwan ishte shumë pranë barazimit, por goditja e tij me kokë u ndal nga traversa. Sulmuesi jordanez provoi sërish në minutën e 34-t, por Schlager realizoi një tjetër pritje vendimtare.
Halfway there! 👊😍 #GemeinsamÖSTERREICH #ATeamOneFamily #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mBHxLT81aR
— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 17, 2026
Pas pushimit, Jordania arriti të shpërblehej për paraqitjen e saj. Në minutën e 50-të, Ali Olwan u gjend i vetëm para portës dhe nuk gaboi, duke barazuar shifrat në 1-1.
Austria reagoi menjëherë dhe në minutën e 67-të riktheu epërsinë. Pas një tollovie në zonë, topi përfundoi te Marko Arnautovic, i cili nga afërsia e dërgoi në rrjetë për 2-1, por ky gol iu anulua pas rishikimit të VAR-it për prekje të topit me dorë në aksion.
Megjithatë, goli i Austrisë u vulos në minutën e 76-të, kur një krosim nga këndi u devijua në portën e vet nga Yazan Al Arab, duke e çuar rezultatin në 2-1.
YEEEESSSSSSSSSSS! 😍😍😍
📝 Matchbericht ➡️ https://t.co/bIOdsWSmLU#GemeinsamÖSTERREICH #ATeamOneFamily #FIFAWorldCup pic.twitter.com/j1eeHNKwcK
— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 17, 2026
Kur pritej që ndeshja të përfundonte me këtë rezultat ndodhi një prekje e topit me dorë në zonën e Jordanisë dhe pas rishikimit të VAR-it, gjyqtari akordoi penallti, të cilën e shndërroi në gol Arnautovic për fitoren me rezultat përfundimtar 3-1.
Me këtë sukses, Austria e nis në mënyrën më të mirë fazën e grupeve, ndërsa Jordania mbetet pa pikë pavarësisht paraqitjes së guximshme ndaj favoritëve evropianë. /Telegrafi/