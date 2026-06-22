Australia nënshkruan një marrëveshje rekord prej 1.8 miliard dollarësh me Kanadanë për “radarin e mbikëqyrjes në Arktik”
Australia njoftoi të hënën se ka nënshkruar marrëveshjen e saj më të madhe ndonjëherë me Kanadanë për teknologji radari mbikëqyrjeje në një marrëveshje prej 2.5 miliardë dollarësh australianë (rreth 1.8 miliard dollarë – rreth 1.5 miliard euro), tha një deklaratë zyrtare.
Ministri i Mbrojtjes, Richard Marles, njoftoi marrëveshjen së bashku me Sekretarin Kanadez të Shtetit për Prokurimin e Mbrojtjes Stephen Fuhr.
Kjo shënon shitjen e parë jashtë shtetit të Australisë të teknologjisë së radarit mbi horizont dhe do të mbështesë mbikëqyrjen e rajonit të Arktikut nga Kanadaja, tha një deklaratë nga zyra e kryeministrit australian, Anthony Albanese.
"Marrëveshja e sotme shënon një moment të rëndësishëm në tregtinë australiane të mbrojtjes dhe hedh themelet për një bashkëpunim më të thellë dhe reciprokisht të dobishëm të industrisë së mbrojtjes me Kanadanë", tha Albanese në një deklaratë.
Rrjeti i Radarëve Operacionalë Jindalee i Australisë mund të zbulojë dhe gjurmojë avionë, anije dhe raketa deri në 3,000 kilometra (1,864 milje) larg.
Fuhr theksoi se teknologjia do t'i lejojë Kanadasë të rrisë më tej "ndërgjegjësimin e saj për domenin Arktik".
Kjo aftësi do të zbulojë dhe gjurmojë kërcënimet ajrore dhe detare me një rreze dhe forcë shumë më të madhe duke ofruar paralajmërim të hershëm dhe duke përmirësuar mbrojtjen kontinentale dhe duke përforcuar sovranitetin e Kanadasë në Arktik, shtoi Fuhr.
I pyetur nëse arsyeja pse Kanadaja po blen teknologjinë është se SHBA-të i kanë kërkuar të bëjë më shumë, ai tha se vendi i tij sapo ka njoftuar blerjen e Sistemit të Raketave të Artilerisë me Lëvizshmëri të Lartë (HIMARS) nga Uashingtoni.
"Marrëdhënia (me SHBA-në) është e ndryshme dhe ne kemi partnerë të shkëlqyer në vende të tjera të botës, ky është një shembull shumë i mirë i kësaj me këtë radar", shtoi Fuhr.
"Është padyshim eksporti më i madh i mbrojtjes që kemi bërë ndonjëherë," tha Marles në një konferencë për shtyp.
"Australia dhe Kanadaja kanë qenë gjithmonë miqtë më të mirë, por në të vërtetë, me atë që kemi nënshkruar sot, tani ekziston një dimension strategjik shumë i rëndësishëm në marrëdhënie".
Sistemi i radarëve të Australisë është "shtylla kurrizore" e mbikëqyrjes së saj veriore me rreze të gjatë veprimi dhe më i përparuari në botë, tha Marles.
"Ashtu si Australia, Kanadaja ka zona të mëdha për të mbikëqyrur, dhe kështu Kanadaja do ta përdorë këtë për t'u angazhuar në mbikëqyrjen e Arktikut".
Marrëveshja do të mbështeste rreth 300 vende pune teknike në Australi, tha qeveria.BAE Systems Australia do të fillojë dorëzimin e sistemit më 1 korrik të këtij viti. /Telegrafi/