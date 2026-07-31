Rekord historik në aviacion - mbi 153 mijë fluturime në një ditë të vetme
Data 23 korrik ka hyrë në histori si dita më e ngarkuar për aviacionin komercial, pasi numri i fluturimeve të realizuara në mbarë botën arriti një rekord të ri.
Sipas të dhënave të platformës së monitorimit të fluturimeve Flightradar24, gjatë kësaj dite u regjistruan gjithsej 153.359 fluturime komerciale, shifra më e lartë e regjistruar ndonjëherë brenda 24 orëve.
Ekspertët e lidhin këtë rekord me kulmin e sezonit të pushimeve verore në hemisferën veriore, kur miliona njerëz udhëtojnë drejt destinacioneve turistike.
Për të përballuar kërkesën e madhe, kompanitë ajrore kanë shtuar numrin e fluturimeve në shumë prej linjave ndërkombëtare.
Rritja e trafikut ajror ka sjellë gjithashtu ngarkesë më të madhe për aeroportet kryesore në botë, të cilat gjatë muajve të verës përballen me numër rekord pasagjerësh dhe lëvizjesh ajrore.
Ky rekord tregon rimëkëmbjen dhe zgjerimin e vazhdueshëm të industrisë së aviacionit pas viteve të vështira të shkaktuara nga pandemia, ndërsa kërkesa për udhëtime vazhdon të rritet.
Për udhëtarët që preferojnë qetësinë dhe shmangien e turmave, periudha e pikut të verës mbetet një nga momentet më të ngarkuara për të udhëtuar. /Telegrafi/