Audi Sport Quattro është rikthyer si një edicion i kufizuar prej mbi 500 mijë eurosh me motor 2.5 litra
Ky është HSR Manufaktur Type 859. Është një makinë e re, padyshim. Një makinë e re e ndërtuar për të nderuar një makinë vërtet mjaft të vjetër që duhet të ketë ikur nga rrjeta kur bëhet fjalë për dokumentimin e historisë së automobilave, sepse Audi Sport Quattro SWB, dikush?
Ne bëjmë shaka, sigurisht. Ai klasik i vitit 1984 - një klasik i ftohtë, me AWD, që pretendon skalpin e rally-t, jo më pak - është frymëzimi pas rishpikjes moderne të superfanit dhe shefit të HSR, Ivan Garcia, transmeton Telegrafi.
Dhe ne fillojmë, si me të gjitha rishpikjet e mira, nga përpara, ku kompania e Garcias - kjo është pjesa e HSR Manufaktur - ka shkurtuar një Audi Coupe B2 (motorë të mrekullueshëm, ato) dhe ka vendosur një zemër moderne Audi me pesë cilindra 2.5 litra.
E dini, njësia që është fituese e shumë çmimeve Motori i Vitit. Në fakt, përpara se të fiksohet në atë B2, është rindërtuar plotësisht me komponentë të falsifikuar, i është shtuar një paketim i ri turbo dhe është plotësuar me një kolektor të ri thithës.
Pastaj futet gjatësisht në bazën e zgjatur të rrotave të B2 dhe porositet të ofrojë midis 500 dhe 600 kuaj fuqi nëpërmjet Modaliteteve të zgjedhura.
Gjithashtu ofron zhurmë më të lartë nëpërmjet një shkarkimi aktiv, ndërsa të gjithë 600 kuajt dërgohen në të katër rrotat - përgjithmonë, jo vetëm kur mund të shqetësohen - nëpërmjet një transmisioni manual me gjashtë shpejtësi të përforcuar Audi S4.
Ka një diferencial qendror Torsen dhe një LSD mekanik edhe në boshtin e pasmë, kështu që do të jeni në gjendje t'i jepni pak më shumë fuqi.
Për këtë qëllim, është forcuar dhe ngurtësuar nëpërmjet një kafazi mbrojtës të plotë "të fshehur", duke pasur parasysh nën-korniza të reja përpara dhe prapa, aerodinamikë aktive dhe pasive, dhe karroceri me fibra karboni.
Duke folur për këtë, duket... fantastik, apo jo? I fuqishëm, i bllokuar, frymëzimi i tij është i dukshëm. Kudo që shikoni ka kanale ajrimi, krahë, hyrje ajri dhe ndarës.
Gjëra të tjera të mira përfshijnë frena qeramike karboni, tuba më të forta, altoparlantë me shumë valvula, një peshë të projektuar nën 1,200 kg, kontroll nisjeje dhe përputhje të xhiros, dhe një brendësi plotësisht të personalizuar që përmban lukse të tilla si ajër i kondicionuar, lëkurë, karbon, alumin dhe instrumente analoge.
HSR po ndërton vetëm 84 nga këto gjëra - për të nderuar vitin fitues të titullit të Sport Quattro - me çdo makinë që fillon nga 500,000 euro plus taksa. Dhe ndërsa fotografitë që shihni këtu janë të gjitha renderime, me sa duket ka shumë kërkesë.
"Ne mbajmë Letra Qëllimi të nënshkruara zyrtarisht dhe kërkesa të drejtpërdrejta hyrëse nga koleksionistë në disa vende," tha HSR.
"Po shohim vëllimin më të lartë të kërkesës që vjen nga SHBA-ja, Gjermania dhe Zvicra, me alokime shtesë globale të menaxhuara në mënyrë aktive", shtuan ata.
Pra, ende nuk është tamam HSR Manufaktur Type 859, sepse ekipi aktualisht po punon për prototipin e parë fizik. /Telegrafi/