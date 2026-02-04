"Ata hanë njerëz" - dosja Epstein rikthen në vëmendje videon virale të modeles meksikane
Gabriela Rico Jimenez, një modele meksikane, ka rikthyer sërish vëmendjen e mediave ndërkombëtare pas publikimit të një serie të re dokumentesh nga Departamenti i Drejtësisë i ShBA-së mbi çështjen e Jeffrey Epstein.
Dokumentet e reja përmbajnë informacione që lidhen me jetën private dhe festat e elitës globale, përfshirë një event të mbajtur në një jaht, ku sipas disa akuzave bëheshin veprime të tmerrshme, përfshirë konsumimin e mbetjeve njerëzore.
Një nga dokumentet përmend edhe ish-presidentin George Bush në lidhje me këto akuza.
The model from Mexico who in 2009, fled from one of Epstein's parties, screaming "They were eating people!" No longer seems so crazy. But no one has seen 21-year-old Gabriella Rico Jiménez since then.
Jimenez, e cila në vitin 2009 ishte 21 vjeçare, kishte publikuar një video dramatike nga Monterrey, Meksikë, ku denonconte se pjesëmarrësit e një feste private po konsumonin fëmijë.
Sipas mediave, ajo ishte arrestuar pas këtij incidenti dhe më pas ishte zhdukur pa gjurmë.
Videoja e saj ishte përhapur gjerësisht dhe kishte shkaktuar tmerr dhe debat të madh, duke bërë që emri i saj të lidhej me akuza të jashtëzakonshme ndaj elitës globale.
Përdorues të shumtë të rrjeteve sociale dhe media kanë rikthyer diskutimin mbi këtë rast, duke pyetur: “Kush e zhduku Gabriela Rico Jimenez?” dhe duke theksuar se disa nga akuzat e saj duket se marrin mbështetje nga informacioni i publikuar së fundmi nga dokumentet e Epstein.
Një koment i njohur në internet shkruante: “Çfarë Gabriela Rico Jimenez pretendoi atëherë tani duket se gjen mbështetje në dokumentet e Epstein.
Jeffrey Epstein
Ajo u zhduk përgjithmonë atë natë. Kush e zhduku?”.
Megjithatë, ekspertët dhe mediat paralajmërojnë se dokumentet e reja nuk vërtetojnë të gjitha pretendimet më ekstreme të Jimenez, por tregojnë se disa elemente të saj ishin të njohura për hetuesit më parë.
Sidoqoftë, rihapja e kësaj çështjeje ka ndezur diskutime të reja rreth zhdukjes së vajzës dhe pretendimeve të saj dramatike, duke i rikthyer atij rasti një interes të madh publik dhe ndërkombëtar. /Telegrafi/