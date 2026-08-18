ASK: Tregtia me pakicë shënon rënie mbi 6 për qind
Qarkullimi në tregtinë me pakicë në Kosovë shënoi rënie prej 6.19 për qind në qershor 2026, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), në këtë sektor u zvogëlua edhe numri i të punësuarve për 6,79 për qind, ndërsa fondi i pagave dhe mëditjeve u rrit për 3,52 për qind, përcjell KosovaPress.
Rritja më e madhe e qarkullimit u regjistrua në tregtinë me pakicë të produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit në dyqane të specializuara, me 21,42 për qind.
Sipas ASK-së, tregtia jashtë dyqaneve, tezgave ose tregjeve, përfshirë shitjet përmes postës apo internetit, u rrit për 14,91 për qind. Përparim pati edhe te mallrat kulturore dhe të argëtimit, me 4,89 për qind, si dhe te produktet e tjera në dyqane të specializuara, me 4,43 për qind.
Në anën tjetër, qarkullimi në dyqanet jo të specializuara ra për 20,33 për qind, kurse tregtia e pajisjeve të tjera shtëpiake pësoi tkurrje prej 3,16 për qind.
Sa i përket punësimit, shtim të numrit të punonjësve pati në tregtinë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, me 10,90 për qind. Te pajisjet e tjera shtëpiake u shënua rritje prej 6,72 për qind, ndërsa te pajisjet informatike dhe të komunikimit 5,41 për qind.
Punësimi në tregtinë jashtë dyqaneve, përfshirë shitjet përmes postës ose internetit, u rrit për 2,59 për qind, kurse te mallrat e tjera në dyqane të specializuara për 1,24 për qind.
Rënia më e theksuar e numrit të të punësuarve u regjistrua në tregtinë me pakicë të karburanteve për automjete, me 24,45 për qind. Tkurrje pati edhe në dyqanet jo të specializuara, me 20,19 për qind, dhe te mallrat kulturore e të argëtimit, me 4,12 për qind.
Ndërkohë, fondi i pagave dhe mëditjeve u rrit më së shumti në tregtinë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, me 31,91 për qind. Pasoi sektori i pajisjeve të tjera shtëpiake me 24,24 për qind dhe ai i pajisjeve informatike e të komunikimit me 17,10 për qind.
ASK tha po ashtu se rritje u shënua edhe te tregtia e mallrave të tjera në dyqane të specializuara, me 14,52 për qind; shitjet jashtë dyqaneve, përmes postës ose internetit, me 10,19 për qind; si dhe te produktet kulturore e të argëtimit, me 3,54 për qind.
Fondi i pagave dhe mëditjeve ra në tregtinë e karburanteve për automjete me 15,94 për qind dhe në dyqanet jo të specializuara me 14,69 për qind. /Telegrafi/