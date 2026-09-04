Aeroporti i Tiranës me 6 milionë pasagjerë, i pari në rajon - Aeroporti i Prishtinës i katërti, Rama publikon statistika
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka bërë të ditur se Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës kryeson aeroportet e rajonit për numrin e pasagjerëve në gjashtëmujorin e parë të vitit 2026.
Rama në një postim në Facebook ka publikuar disa statistika, gjersa thekson se Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës kryeson aeroportet e rajonit me 6 milionë pasagjerë në vetëm 6 muaj, me një rritje prej 17% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025.
“Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës kryeson aeroportet e rajonit për numrin e pasagjerëve në gjashtëmujorin e parë të vitit 2026. 6 milionë pasagjerë në vetëm 6 muaj, me një rritje prej 17% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025”, shkruan Rama.
Në bazë të këtyre statistikave të publikuara nga Rama, pas Tiranës vjen Aeroporti i Beogradit me 4.2 milionë, me një rritje prej 7 për qind krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.
Pas Beogradit, vjen Aeroporti i Zagrebit me 2.2 milionë euro, ndërkaq Aeroporti i Prishtinës është i katërti në rajon me 2.1 milionë.
Më pas vjen Aeroporti i Shkupit, Splitit, Dubrovnikut, Podgoricës, Sarajevës, Lubjanës, etj.
Në grafikun e publikuar nga Rama nuk është bërë i ditur burimi fillestar i këtyre statistikave. /Telegrafi/