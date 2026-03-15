Ashley Cole largohet nga stafi i Anglisë U21, merr drejtimin e skuadrës italiane
Ish-mbrojtësi i njohur anglez Ashley Cole pritet të nisë aventurën e tij të parë si trajner kryesor, duke marrë drejtimin e skuadrës italiane Cesena në Serie B, sipas raportimeve të gazetarit italian Gianluca Di Marzio.
Klubi italian së fundmi u nda nga trajneri Michele Mignani, duke e lënë skuadrën në vendin e tetë në tabelën e Serie B, vetëm një pikë pas Juve Stabia që mban vendin e shtatë.
Forma e dobët në javët e fundit ka ndikuar në këtë vendim. Që nga fitorja 2-0 ndaj Pescara më 6 shkurt, Cesena ka pësuar humbje ndaj Virtus Entella, Venezia, Spezia dhe Monza, ndërsa ka barazuar me Empolin, Modenen dhe Frosinonen.
45-vjeçari është larguar nga stafi i Kombëtares së Anglisë U21 dhe pritet të zyrtarizohet në krye të Cesenas.
Cole gëzoi një karrierë të jashtëzakonshme si një nga mbrojtësit e majtë më të mirë të gjeneratës së tij, duke përfaqësuar klube të mëdha si Arsenal dhe Chelsea, si dhe duke luajtur për Crystal Palace, Roma, LA Galaxy dhe Derby County.
Në total, ai zhvilloi 702 paraqitje në të gjitha garat dhe shënoi 21 gola, duke fituar tre tituj të Ligës Premier, shtatë FA Cup dhe një Ligë të Kampionëve, mes shumë trofeve të tjera. Me kombëtaren e Anglisë ai regjistroi 107 paraqitje.
Pas pensionimit nga futbolli, Cole nisi karrierën në trajnim duke mbajtur role në Derby County, Anglia U21, Everton dhe Birmingham City. Ai gjithashtu shërbeu si ndihmës trajner gjatë periudhës së përkohshme të Lee Carsley në krye të kombëtares së Anglisë. /Telegrafi/