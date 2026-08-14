Asfaltohet rruga “Qamil Hoxha” në Prishtinë
Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama,ka njoftuar për asfaltimin e rrugës “Qamil Hoxha” në kryeqytet.
Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Prishtinës përmes një publikimi, ku ka njoftuar për përfundimin e punimeve në këtë segment rrugor.
Asfaltimi i rrugës “Qamil Hoxha” synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe krijimin e kushteve më të mira për qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e qytetarëve.
Punimet në infrastrukturën rrugore janë pjesë e projekteve të Komunës së Prishtinës për përmirësimin e rrjetit rrugor dhe hapësirave publike në kryeqytet. /Telegrafi/
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