Artistja turke kthen mbeturinat në art - kostume dhe piktura interesante
Ruken Adibelli dizajnon kostume dhe aksesorë duke përdorur materiale mbeturinash që mbledh nga natyra dhe qyteti, kryesisht qese plastike.
Ajo i transformon mbeturinat në art me teknikat e saj unike.
Artistja ra në kontakt të parë me mbeturinat përmes kostumeve që përgatiti për grupin muzikor të burrit të saj, i cili prodhon instrumente nga materiale të ricikluara.
Këto dizajne, të bëra tërësisht nga materiale mbeturinash, demonstrojnë se riciklimi është i mundur në fusha të ndryshme.
"Ndjeva një përgjegjësi në emrin tim dhe doja ta shprehja atë përmes artit tim. Burri im është anëtar i një grupi muzikor, dhe ky grup dizajnon instrumente nga mbeturinat dhe i luan ato në skenë. Ata më kërkuan të bëja kostumet e tyre nga mbeturinat. Fillova duke dizajnuar kostume për ta nga qeset e mbeturinave", tha ajo.
Ajo vuri në dukje se njerëzit përreth saj po ndjekin shembullin e saj, duke ricikluar disa mbeturina dhe duke mbledhur materiale mbeturinash për t'ia dhënë asaj. /AA/