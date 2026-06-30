Arsovski: Në votimin elektronik duhet të përfshihen edhe qytetarët që jetojnë brenda vendit
Analisti Petar Arsovski thotë se ideja për votim elektronik duhet të ndahet nga motivi politik dhe ai shtetëror.
"Duhet ta ndajmë motivin politik nga motivi shtetëror. Motivi shtetëror që diaspora të votojë elektronikisht është se disa nga qytetarët të vendit jetojnë shumë larg misioneve diplomatike dhe konsullore dhe nëse nuk u mundësohet të votojnë elektronikisht, nuk do të votojnë dhe kjo e drejtë do t'u mohohet, dhe atyre u takon me shtetësi”, thotë analisti politik Petar Arsovski në lidhje me Kodin e ri Zgjedhor që po hyn në procedurë parlamentare.
Kundërshtimi më i madh i një pjese të opozitës është futja e votimit elektronik për qytetarët jashtë vendit. Sipas zgjidhjes së propozuar, diaspora nuk do të duhej më të votonte fizikisht në misionet diplomatike dhe konsullore, por do të ishte në gjendje të ushtronte të drejtën e saj për të votuar përmes sistemit elektronik të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.
Arsovskit për "Lokalno" thotë se motivi politik është se partia aktuale në pushtet ka pasur gjithmonë shumë më tepër vota nga diaspora sesa opozita aktuale.
"Dhe është absolutisht e vërtetë që nëse kjo e drejtë u jepet qytetarëve nga diaspora, duhet t'u jepet edhe qytetarëve që nuk janë në diasporë. Maqedonia është një vend mjaft i vogël sa mund të zbatojë votimin elektronik për të gjithë banorët e saj, edhe nëse është votim elektronik duke shkuar në qendrat e votimit, duke pasur parasysh që në ditët e sotme, votimi mund të bëhet nga distanca pa asnjë problem", thotë Arsovski./Telegrafi/