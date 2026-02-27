Arsenali përgatit një tjetër transferim të madh prej 100 milionë eurosh
Anthony Gordon është shndërruar në prioritetin kryesor të Arsenalit për afatin kalimtar të verës.
Sulmesi i Newcastle United konsiderohet si lojtari ideal për t’i dhënë një rritje cilësore projektit të drejtuar nga Mikel Arteta.
Klubi londinez është i gatshëm të bëjë një investim të madh për të siguruar transferimin. Në Angli flitet për një shumë afërsisht 85 milionë euro, çmim që pasqyron rëndësinë dhe nivelin e objektivit.
Në “Emirates” besojnë se skuadra ka nevojë për një anësor me aftësi shpërthyese, shpejtësi, instinkt realizues dhe karakter konkurrues, cilësi që përputhen plotësisht me profilin e Gordonit.
Ai sjell vertikalitet dhe agresivitet në situatat një kundër një. Është një lojtar që sulmon hapësirat, ushtron presion të lartë dhe ka aftësinë të bëjë diferencën në tranzicion.
Pengesa kryesore mbetet qëndrimi i Newcastle United. Klubi nga veriu i Anglisë nuk ka nxitim për ta shitur dhe e konsideron Gordonin si aset strategjik në projektin sportiv.
Shifra prej 75 milionë eurosh pritet të jetë vetëm pika e nisjes, pasi në Ligën Premier çmimet rriten ndjeshëm kur një rival direkt troket në derë.
Javët në vijim pritet të jenë vendimtare. Nëse Arsenali formalizon ofertën dhe i afrohet kërkesave financiare të Newcastle, kjo marrëveshje mund të shndërrohet në një nga transferimet më të bujshme të verës./Telegrafi/