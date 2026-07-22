Arsen në ujin e pijshëm në Vallandovë, qytetarëve u rekomandohet të mos e konsumojnë
Është konstatuar nivel i rritur i arsenit në ujin e pijshëm nga ujësjellësi i qytetit të Vallandovës, njoftoi Ndërmarrja Publike “Shërbimi Komunal”.
Sipas rezultateve të analizave të kryera nga Instituti i Shëndetit Publik në Shkup, prania e arsenit ka bërë që qytetarëve t’u rekomandohet të mos e përdorin ujin për pije deri në marrjen e rezultateve të reja që do të konfirmojnë sigurinë e tij.
Nga ndërmarrja komunale bëjnë të ditur se uji mund të përdoret vetëm për nevoja teknike, ndërsa tashmë po kryhen analiza dhe kontrolle shtesë në bashkëpunim me institucionet kompetente.
Qytetarët janë apeluar që të respektojnë rekomandimet zyrtare dhe të presin njoftimin e radhës përpara se uji të shpallet sërish i sigurt për konsum.
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