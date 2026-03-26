Arrestohet një shtetas i Shqipërisë për mashtrim kompjuterik në Prishtinë
Një person është arrestuar në Prishtinë nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “mashtrim kompjuterik”.
Sipas njoftimit, i dyshuari është mashkull shqiptar, shtetas i Republikës së Shqipërisë, i cili është ndaluar nga autoritetet më 25 mars rreth orës 18:00.
Gjatë operacionit, policia ka sekuestruar pesë laptopë, katër telefona mobilë dhe disa pajisje të tjera që dyshohet se janë përdorur në kryerjen e veprës penale.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa hetimet për rastin janë duke vazhduar. /Telegrafi/
