Arrestohet një person në Prishtinë, dyshohet për dhunim
Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar mashkull shtetas i Kosovës, nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “dhunim”.
Sipas njoftimit zyrtar, lidhur me rastin është informuar prokurori kompetent, ndërsa i dyshuari është ndaluar nga organet e rendit.
Rasti ka ndodhur të hënën në Prishtinë.
Autoritetet kanë bërë të ditur se rasti është në procedurë hetimore dhe po trajtohet nga institucionet përgjegjëse. /Telegrafi/
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