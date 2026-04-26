Arrestohet në Prishtinë i dënuari për vrasje në tentativë
Policia ka arrestuar në Prishtinë një person të kërkuar për veprën penale “vrasje në tentativë”.
Sipas njoftimit të Policisë, i arrestuari është A.E., 43 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës, i cili ishte dënuar me një vit e gjashtë muaj burgim.
Arrestimi është realizuar nga Njësia e Arrestimeve e Stacionit Policor Veriu në Prishtinë, në kuadër të veprimeve policore për kapjen e personave të dyshuar dhe atyre të dënuar për vepra penale.
Pas arrestimit, i dënuari është dërguar në vuajtje të dënimit.
Policia tha se aksionet për identifikimin dhe arrestimin e personave të kërkuar do të vazhdojnë.
