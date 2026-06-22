Arrestohet në Ferizaj një person i kërkuar nga gjykata me 4 vite burgim
Me datë 21.06.2026, Njësia e Reagimit të Shpejtë (NJRSH), në koordinim me njësitë policore dhe pas informatave operative të siguruara në terren, ka realizuar arrestimin e një personi të kërkuar nga gjykata.
E. Sh. (28 vjeç), ishte në kërkim me urdhër-arrest aktiv për vuajtjen e dënimit me katër (4) vite burgim efektiv për veprën “Kontrabandimi me migrantë”.
Ai është lokalizuar dhe arrestuar në zonën e qendrës tregtare “Village Shopping & Fun” në Ferizaj.
Pas arrestimit, i dyshuari është shoqëruar në stacionin policor në Ferizaj, ku janë përfunduar procedurat e nevojshme policore, dhe më pas është dërguar në vuajtje të dënimit.
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