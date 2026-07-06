Arrestohen dy të dyshuar për kultivim të bimëve narkotike në Podujevë
Policia e Kosovës, njofton se pas dyshimeve për përfshirjen e personave të dyshuar në kultivimin e bimëve të llojit Kanabis Sativa në Podujevë, ka ndërmarrë veprime operative dhe hetimore të cilat kanë rezultuar me arrestimin e dy personave të dyshuar.
"Me datën 06.07.2026 nga njësitë përkatëse policore është realizuar një plan taktik ku janë identifikuar dhe lokalizuar dy persona të dyshuar meshkuj kosovarë, të cilët janë zënë në flagrancë duke u përkujdesur për bimët e dyshuara të mbjellura në një plantacion, në sasi prej 201 copësh", thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.
Policia thotë se lidhur me rastin është informuar prokurori kompetent, në konsultim me të cilin janë marrë mostra të nevojshme nga bimët e mbjella, ndërsa pjesa tjetër e tyre është shkatërruar në vendin e ngjarjes.
"Po ashtu me qëllim të sigurimit të provave relevante për rastin, janë kryer dy bastisje në shtëpitë e të dyshuarve të lartcekur, me çrast në njërën nga to është gjetur një qese e vogël e mbushur me substancë narkotike të dyshuar të llojit marihuanë në peshë prej 1.7 gramë", vijon tutje njoftimi.
Në vendngjarje është bërë fotografimi dhe konfiskimi i dëshmive të gjetura si prova materiale, ndërsa të dyshuarit e arrestuar pas intervistimit janë dërguar në mbajtje./Telegrafi/