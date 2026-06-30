Arresohen 14 persona në Tiranë, dyshohet se shpërndanin drogë pranë shkollave
Policia e Tiranës ka finalizuar operacioni policor ë koduar “Segmenti”, me qëllim goditjen e një grupi të strukturuar kriminal të dyshuar për shpërndarje të lëndëve narkotike në zona të ndryshme të kryeqytetit, kryesisht pranë shkollave 9-vjeçare dhe të mesme.
Gjatë operacionit janë ekzekutuar masat e sigurisë “arrest në burg” për 14 shtetas dhe “arrest në shtëpi” për 1 shtetase, të dyshuar si pjesëtarë të këtij grupi. Po ashtu, janë shpallur në kërkim 5 persona të tjerë, për të cilët vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tyre.
Në kuadër të veprimeve hetimore dhe kontrolleve të ushtruara, policia ka arrestuar edhe një shtetas të kapur në flagrancë me armë zjarri pistoletë me municion, si dhe janë zbuluar ambiente të përshtatura për organizimin e lojërave të palejuara të fatit.
Gjatë kontrolleve janë sekuestruar 220 gramë lëndë e dyshuar kokainë, qindra doza cannabis sativa të përgatitura për shitje, një armë zjarri pistoletë, dy tavolina pokeri, fisha dhe çipsa për lojëra fati, si dhe 2 300 000 lekë të rinj, të dyshuara si të përfituara nga veprimtaria e paligjshme.
Sipas Policisë së Tiranës, nga hetimet e deritanishme është dokumentuar se anëtarët e grupit vepronin në bashkëpunim, duke shpërndarë lëndë narkotike në disa zona të qytetit, me fokus të veçantë pranë institucioneve arsimore.
Operacioni “Segmenti” vjen si rezultat i një hetimi të gjatë, gjatë të cilit në faza të mëparshme janë realizuar operacione të tjera policore, me arrestimin e 7 shtetasve dhe sekuestrimin e sasive të konsiderueshme të lëndëve narkotike.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme. /Telegrafi/