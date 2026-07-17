Ariu sulmon një person nga Resnja, qytetari përfundon në spital
Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun në Departamentin e Policisë Shtetërore të Manastirit informoi se mbrëmë në orën 19:50 kanë regjistruar një njoftim për një sulm nga ariu ndaj një banori të Resnjës.
SPB Manastir tregon se në fshatin Kurbinovë të Resnjës, N.I. (41), një banor i të njëjtit fshat, ndërsa mblidhte kërpudha, është sulmuar nga një ari.
Menjëherë pas sulmit, N.I. është dërguar në Manastir, ku i është ofruar ndihmë mjekësore në Spitalin Klinik.
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