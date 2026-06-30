Ariu futet në kamion, burri në Kolorado përballet me një “pasagjer” të pazakontë
Një burrë në shtetin amerikan të Kolorados pati një surprizë të frikshme kur hapi derën e kamionit të tij dhe gjeti një ari të ulur në ulësen e pasagjerit.
Ngjarja ndodhi në Steamboat Springs, ku kamera e sigurisë së një shtëpie aty pranë regjistroi momentin kur burri hapi derën e automjetit dhe u përball papritur me kafshën e egër brenda kabinës.
Sipas raportimeve, ariu kishte hyrë në kamion përmes një dritareje të lënë hapur dhe po kërkonte ushqim brenda automjetit.
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Pavarësisht se dera ishte hapur, kafsha nuk doli menjëherë, por vazhdoi të kontrollonte pjesën e brendshme të kamionit.
Pronari më pas mori një dërrasë druri dhe e përdori për ta trembur ariun, derisa kafsha u largua nga automjeti. Kamioni nuk pësoi dëmtime serioze dhe nuk pati të lënduar.
Ngjarje të tilla janë bërë më të zakonshme në zonat e Kolorados ku arinjtë afrohen pranë banesave në kërkim të ushqimit, duke i bërë autoritetet të paralajmërojnë banorët që të mos lënë ushqime apo mbeturina të pambrojtura. /Telegrafi/