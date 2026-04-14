Arabia Saudite po ushtron presion mbi SHBA-në që të heqë bllokadën e Ngushticës së Hormuzit dhe të rikthehet në negociata me Iranin
Arabia Saudite po i bën presion Shteteve të Bashkuara që t'i japin fund bllokadës së Ngushticës së Hormuzit dhe të rikthehen në negociata me Iranin.
Bllokada, e njoftuar nga Donald Trump, hyri në fuqi në orën 16:00 (sipas kohës në Kosovë) të hënën, pasi bisedimet midis Uashingtonit dhe Teheranit dështuan gjatë fundjavës në Islamabad.
Negociatat ishin pjesë e përpjekjeve më të gjera për të ndaluar konfliktin që përfshin Iranin, i cili ka lënë mijëra njerëz të vdekur në të gjithë rajonin që nga fundi i shkurtit.
Riadi është gjithnjë e më i shqetësuar se ky veprim mund të provokojë hakmarrje iraniane përtej Ngushticës së Hormuzit, duke synuar veçanërisht Bab al Mandeb, një korridor jetësor i Detit të Kuq për eksportet e naftës saudite.
"Shtetet e Gjirit nuk duan që lufta të përfundojë me Iranin në kontroll të Ngushticës së Hormuzit, shpëtimit të tyre ekonomik", ka vënë në dukje një raport i cituar nga mediat botërore, duke theksuar rreziqet e larta për ekonomitë rajonale që varen shumë nga dërgesat e energjisë.
Pavarësisht retorikës së ashpër publike si nga Uashingtoni ashtu edhe nga Teherani, raporti tha se të dyja palët mbeten të angazhuara përmes ndërmjetësve dhe janë të hapura për të rifilluar bisedimet nëse kushtet e lejojnë.
Arabia Saudite dhe shtetet e tjera të Gjirit tani “po garojnë për të ringjallur diplomacinë”, duke shpresuar të parandalojnë ndërprerje të mëtejshme të rrugëve globale të naftës dhe të shmangin një përshkallëzim më të thellë rajonal. /Telegrafi/