Apple prezanton veçori të reja për sigurinë e fëmijëve në iOS 27
Apple po përditëson veçoritë e sigurisë së fëmijëve në iOS 27. Njoftimi i gjigantit të teknologjisë në WWDC 2026 përfaqëson një nga ndryshimet më të rëndësishme në arkitekturën e tij të kontrollit prindëror në vite.
Veçoritë e reja të sigurisë së fëmijëve u japin prindërve më shumë kontroll mbi aplikacionet, faqet e internetit, kohën para ekranit dhe përmbajtjen e ndjeshme.
Duke futur kërkime klinike të udhëhequra nga mosha direkt në procesin e konfigurimit, iOS 27 largohet nga kufizimet arbitrare të ekranit drejt sigurisë proaktive, të bazuar në sjellje.
Kompania e Tim Cook po prezanton ndryshime në mjetet e sigurisë të integruara në sistemin e saj operativ iPhone për të ndihmuar në mbrojtjen e fëmijëve dhe për t'u dhënë prindërve më shumë kontroll mbi mënyrën se si përdoruesit e vegjël ndërveprojnë me pajisjet.
Siç u njoftua, përditësimet do të përfshijnë përmirësime në kontrollet prindërore, kufizime të përmbajtjes të përshtatshme për moshën, mjete sigurie komunikimi dhe veçori që ndihmojnë familjet të menaxhojnë aplikacionet, kohën para ekranit dhe ndërveprimet online.
Veçoritë e reja të sigurisë së fëmijëve të Apple janë projektuar posaçërisht për të zvogëluar ekspozimin e fëmijëve ndaj përmbajtjes së papërshtatshme, duke u lejuar prindërve të vendosin kufij dhe të monitorojnë përdorimin e pajisjes.
Qëllimi më i gjerë i këtyre përditësimeve është të balancojnë mbrojtjen e fëmijëve dhe privatësinë e përdoruesit. Apple shpesh ka theksuar se veçoritë e sigurisë duhet të ndihmojnë familjet pa kërkuar qasje të panevojshme në të dhënat personale.
Për të parandaluar kontaktet e pakërkuara, fëmijët duhet të marrin miratimin e prindërve përpara se të shtojnë ose të komunikojnë me një kontakt të ri përmes Mesazheve, Telefonit dhe FaceTime.
Me iOS 27, Apple pritet të vazhdojë të përqendrohet në bërjen e pajisjeve të saj më të sigurta për përdoruesit më të rinj duke përmirësuar mbrojtjen e privatësisë, duke forcuar mbrojtjet rreth përmbajtjes së ndjeshme dhe duke u dhënë prindërve mundësi më të qarta për të menaxhuar përvojat digjitale të fëmijëve të tyre.
Sipas përmirësimeve të reja thelbësore të sigurisë në iOS 27, fëmijët nën 13 vjeç e lart duhet të kërkojnë lejen e prindërve përmes Mesazheve përpara se të hyjnë në ndonjë faqe interneti të pamiratuar ose element të integruar të uebit. /Telegrafi/